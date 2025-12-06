Immagini dei testamenti mostrano il primo sguardo a chase infiniti nella serie sequel di handmaids tale
il ritorno di “the testaments”: nuova stagione di “the handmaid’s tale”. La plurisostenuta serie televisiva “The Handmaid’s Tale” rinnova la sua presenza sul piccolo schermo, trasmettendo un seguito diretto del famoso romanzo di Margaret Atwood. Dopo la conclusione della sesta stagione, diffusamente giudicata come la finale, il franchise si prepara a riaccendere l’interesse dei fan con una nuova produzione basata sul romanzo “The Testaments”. Quest’ultimo, sequela del primo, è stato pubblicato nel 2019, dopo un lasso temporale di oltre tre decenni dalla prima pubblicazione. protagonisti e conferme nel returning cast di “the testaments”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
