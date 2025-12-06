Immacolata Roma si prepara agli eventi | stop al traffico e linee bus deviate

Roma, 6 dicembre 2025 – Nel giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, si rinnovano i riti del Natale a Roma, con un programma di eventi che interesseranno il centro della città. Gli eventi. Si parte da piazza San Pietro: per la preghiera dell’Angelus che si terrà dalle 12, saranno disposte chiusure al traffico su via di Porta Angelica, via della Conciliazione, Borgo Santo Spirito e largo di Porta Cavalleggeri e limitazione alla sosta nelle strade intorno alla basilica. Si passa poi a piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna, dove dalle 16, papa Leone XIV renderà omaggio alla statua dell’Immacolata alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it