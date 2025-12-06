Ilva Urso fa un passo indietro | Disponibili a intervento pubblico

Cms.ilmanifesto.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due tavoli sull’Ilva, uno su Genova e uno su Taranto, si succedono a Roma, davanti al ministro delle imprese Adolfo Urso. Il quale assicurato che non si rischia la chiusura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ilva urso fa un passo indietro disponibili a intervento pubblico

© Cms.ilmanifesto.it - Ilva, Urso fa un passo indietro: «Disponibili a intervento pubblico»

Approfondisci con queste news

ilva urso fa passoEx Ilva: proteste e tensioni a Genova. Urso incontra Regioni - Cinquemila in corteo, una pioggia di lacrimogeni nel momento più teso sotto la prefettura, la stazione occupata, la solidarietà delle ... Riporta iltempo.it

ilva urso fa passoEx Ilva, nuovo decreto da 108 milioni: chieste le dimissioni del ministro - Ecco cosa è stato deciso al consiglio dei Ministri ... Da quifinanza.it

ilva urso fa passoIlva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

ilva urso fa passoEx Ilva, il governo vuol tenere aperti Genova e Taranto. Michele Emiliano: «Ritirato il piano di chiusura e di cassa integrazione» - Parla di «buone notizie da Roma» il governatore ligure Marco Bucci. Riporta msn.com

ilva urso fa passoIl piano Urso per Ilva: cantieri fino a marzo, poi cessione e richiesta di 5 miliardi a Arcelor Mittal - Il Governo prepara la vendita dell’Ilva dopo un grande programma di manutenzione. Si legge su energiaoltre.it

Il futuro dell'ex Ilva: il ministro Urso incontra i sindaci di Racconigi e Novi Ligure - Scettici i sindacati, la Uilm: "Fandonie, non illuda i lavoratori". Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ilva Urso Fa Passo