Iliass Aouani vola sui 30 km in pista a Ferrara test da record | Il mio allenamento atipico
Al Campo Scuola del capoluogo emiliano un eccezionale 1h27’20”, viaggiando a ritmo maratona di 2’54”km. Una prova non omologata ma di altissimo valore tecnico, sotto gli occhi del suo staff e dei grandi nomi dell’atletica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il bronzo mondiale dopo l’oro europeo, la sicurezza inseguita e trovata, il rapporto con l’allenatore Magnani e la città di Ferrara: Iliass Aouani si racconta - facebook.com Vai su Facebook
Iliass Aouani vola sui 30 km in pista a Ferrara, test da record: "Il mio allenamento atipico" - Grandissima prova ieri pomeriggio al Campo Scuola “Giampaolo Lenzi” di Ferrara, dove Iliass Aouani ha sostenuto un test di assoluto valore tecnico in vista della prossima Maratona di Tokyo del 1° marz ... msn.com scrive
Test da record al campo scuola. Primato di Aouani sui 30 chilometri: "Non è omologabile, ma bel segnale» - La modalità scelta, una staffetta in bici, non rende il tempo catalogabile ufficialmente dalla federazione. Riporta msn.com
Iliass Aouani, l'evoluzione tecnica del "mistico" della maratona - Iliass Aouani, il mistico della maratona, in soli cinque mesi ha conquistato il titolo europeo a Lovanio e poi, questa notte, al termine di una gara strepitosa, gestita in modo impeccabile sul piano ... Si legge su gazzetta.it
Il trionfo di Iliass Aouani, la medaglia ‘costruita’ a Ferrara: “Fiero di essere italiano” - Reso un campione tra le mura estensi, il campo scuola, la ciclabile di via ... ilrestodelcarlino.it scrive
Europei strada, terzo trionfo azzurro: Aouani d'oro nella maratona - Terzo oro per l'Italia agli Europei su strada in corso a: dopo i trionfi di Nadia Battocletti e della squadra nella 10 km è Iliass Aouani a dominare la maratona di questi primi campionati Europei su ... Come scrive gazzetta.it
Iliass, dalle case popolari alla gioia di Tokyo - Due chilometri di corsa con lo zainetto in spalla per andare ad allenarsi e poi altri due per tornare a casa. Riporta fidal.it