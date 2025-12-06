Il viaggio più lungo Roller alla prova Giovinazzo
Bisognerà ricominciare da Giovinazzo e sarà dura. Anche perché mercoledì sera la squadra pugliese, nel recupero della settima giornata, ha impegnato fino all’ultimo la corazzata Trissino, perdendo per 3 a 5 dopo essere andato per tre volte in vantaggio. Un brutto segnale per l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, venerdì scorso maltrattato per 8 a 2 dallo stesso Trissino a Seregno e atteso stasera al PalaPansini (ore 20) dalla formazione barese. Il quintetto biancorossazzurro, quindi, sa benissimo che non potrà concedersi la minima disattenzione nella trasferta più lunga del campionato. "Ci aspettano un viaggione – commenta il capitano Matteo Galimberti – e una battaglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
