Il viaggio della Fiamma Olimpica | presentati i 4 tedofori laziali

Roma, 6 dicembre 2025 – La Fiamma Olimpica parte oggi sabato 6 dicembre per attraversare l’Italia in un itinerario che durerà 63 giorni. Non si tratta solo di un percorso fisico: è un racconto in movimento che prova a ricucire territori e identità. In un Paese spesso distratto da divisioni politiche e ansie quotidiane, il valore unificante della torcia resta una delle poche narrazioni davvero condivise. Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, ha presentato i tedofori che correranno nelle tappe laziali. L’azienda punta su storie che provano a incarnare i valori olimpici ben oltre la retorica: inclusione, resilienza, passione, spirito comunitario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it