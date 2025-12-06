il ventennale sei grandi mondi a tema

Questi vent’anni rappresentano un traguardo importante, soprattutto un nuovo punto di partenza. Abbiamo voluto ridisegnare non solo la mappa della Festa, ma anche l’esperienza dei visitatori: il 2026 sarà un viaggio nel tempo, nell’immaginazione e nelle emozioni che ci hanno accompagnato dal primo giorno". Alessio Veracini ed il team di organizzatori della Festa dell’Unicorno ha così anticipato quello che sarà il filo rosso della prossima edizione dell’evento, che coinciderà con il ventennale e che prenderà il via il 10 luglio (per chiudersi il 12 luglio). Dal prossimo anno, il pubblico attraverserà un unico "portale" per immergersi in sei grandi mondi tematici, più ampi e caratterizzati, ciascuno con una propria identità narrativa: ecco quindi "La Rocca Incantata" (il cuore pulsante dell’immaginario fantasy) "La Cittadella dei Cavalieri (area storico-avventurosa che unisce duelli, accampamenti e battaglie) "La Valle del Vapore" (il regno dello steampunk, tra ingranaggi, invenzioni ed atmosfere vittoriane alternative) "Abisso d’Acciaio" (caratterizzato da fantascienza, robotica, futurismo e cultura sci-fi) "Fumetti e Follie" (polo con fumetti, cartoon, illustratori, creatori digitali e contenuti cross-media) e "La Città degli Incubi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

