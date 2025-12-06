In Promozione si giocano 4 partite oggi e 4 domani (ore 14,30). Nuova Real Metauro-Castelfrettese. "Gara –dice il trainer della Real Metauro Andrea Ferri – da affrontare con la massima concentrazione e determinazione se si vuol far risultato. Non sarà semplice perché la Castelfrettese è una squadra forte che gioca bene a calcio". Ostra Calcio-Villa San Martino. "Trasferta difficile – osserva il diesse dei pesaresi Luca Bocci – contro una squadra che ha tanta energia e sta mettendo in difficoltà tutti. Servirà tanta fame e voglia di sacrificio per uscire da Ostra con un risultato positivo". Vigor Castelfidardo-San Costanzo Marottese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il turno di oggi e domani e il mercato: la volante SI RINFORZA con mari e loberti. Vismara-Pergolese, gara vibrante