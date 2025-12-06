Il traduttore è il nuovo influencer
Uno spettro si aggira per le librerie, ed è l’esaltazione del traduttore. L’effetto somiglia a quello che vediamo nei musei delle ex potenze marittime del ‘600 verso i manufatti de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Il critico è simile al traduttore nella visione Benjamin: produce un evento nuovo che non duplica ma aggiunge significato. La rivoluzione del digitale definisce un nuovo territorio controverso https://buff.ly/7ahhvtS - facebook.com Vai su Facebook
Il traduttore è il nuovo influencer - Di recente è uscito un romanzo di un premio nobel e sotto la nota biografica dell'autore, c'era anche quella della traduttrice, anche più lunga. Da ilfoglio.it