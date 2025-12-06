Il tennis italiano vince anche sulla spiaggia Gasparri-Valentini show | Prime al mondo che anno!

Giulia e Ninny vivono in Brasile, si caricano con Taylor Swift e nel 2025 hanno vinto 9 trofei e il 91% dei match disputati: "Negli ultimi anni è cambiato tantissimo, soprattutto da quando questo sport è esploso. Ora siamo pro' e possiamo dedicarci completamente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tennis italiano vince anche sulla spiaggia. Gasparri-Valentini show: "Prime al mondo, che anno!"

