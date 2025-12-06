Il sostituto di Lobotka e la scelta su Politano | tutte le ultime di formazione su Napoli-Juve

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla sfida, attesissima, tra il Napoli e la Juve, che chiuderà la domenica della giornata del campionato di Serie A ora in corso. Grande curiosità per capire come sarà accolto Luciano Spalletti, alla sua prima partita da avversario al Maradona, dopo il suo addio agli azzurri, ma c’è frattanto anche la volontà di darsi un ulteriore segnale da mandare a tutto il campionato. Antonio Conte ci arriva con non poche difficoltà, dal punto di vista degli infortuni. Lo stop di Stanislav Lobotka costringe il tecnico leccese – altro grande ex della serata di Fuorigrotta – a rivedere ulteriormente i propri piani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il sostituto di Lobotka e la scelta su Politano: tutte le ultime di formazione su Napoli-Juve

Altre letture consigliate

Napoli-Juventus | Lang, Politano, Openda, David e il sostituto di Lobotka Le novità https://bit.ly/48VFl9S - facebook.com Vai su Facebook

ON AIR - de Giovanni: "Lobotka? Già con l’organico pieno trovare il sostituto è impossibile" ift.tt/5EIJxhk Vai su X

Napoli-Juventus | Lang, Politano, Openda, David e il sostituto di Lobotka: le novità - Uno dei match più attesi della 14^ giornata, sarà indubbiamente Napoli- Scrive fantamaster.it

Del Genio: "Sostituto Lobotka già c'è, non serve cambiare troppo" - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a 'Canale 8' alla trasmissione Linea Calcio per commentare l'attesa per la partita di domenica tra Napoli e Juve e l'assenza ... Segnala tuttonapoli.net

GdS – Napoli, Elmas sarà il sostituto di Lobotka: la scelta di Conte - La Gazzetta dello Sport ipotizza il suo sostituto in campo: "Toccherà ancora a ... Lo riporta iamnaples.it

Quando tornano Lobotka e Politano dagli infortuni, brutte notizie per Conte e il Napoli: i tempi di recupero - Gli esami medici a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno confermato i timori del Napoli: entrambi dovranno fermarsi dopo i problemi fisici accusati nella sfida contro il ... Come scrive fanpage.it

Infortunio Lobotka-Politano/ Il Napoli perde due titolarissimi: ecco i tempi di recupero (9 ottobre 2025) - Per Stanislav Lobotka si tratta dell’adduttore destro e il problema sembrerebbe più grave; Matteo Politano invece ha una lesione al gluteo destro e i tempi di recupero per lui dovrebbero essere ... Da ilsussidiario.net

Brutte notizie per il Napoli, stop per Lobotka e Politano - Gli accertamenti effettuati dopo gli infortuni subiti nel match contro il Genoa, hanno evidenziato un fastidio al ... ansa.it scrive