Il sorteggio del Mondiale ci è servito a vedere Infantino per quello che è

Non so esattamente cosa mi aspettavo, ma alla fine del discorso di Donald Trump mi sono ritrovato a pensare: tutto qui? Nemmeno un pulsantone premuto in diretta per sparare un missile su una barca venezuelana nel Mar dei Caraibi? Nemmeno un migrante centroamericano portato sul palco in una gabbia per pubblicizzare il funzionamento di “Alligator Alcatraz”? Mi rendo conto che sono pensieri osceni, e un po’ mi vergogno ad usarli qui ironicamente, seguendo quella stessa logica perversa per cui la crudeltà può essere anche uno spettacolo, ma il presidente degli Stati Uniti ti porta sempre ad alzare l’asticella. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il sorteggio del Mondiale ci è servito a vedere Infantino per quello che è

Argomenti simili trattati di recente

Sul sorteggio di ieri per i gironi del Mondiale, potremmo soffermarci su diversi aspetti. Infantino che inizia a lanciare cori come l’animatore del villaggio vacanze a Vieste. La differenza d’altezza fra Shaquille O’Neal e Kevin Hart che richiama gli anni d’oro della - facebook.com Vai su Facebook

#RobertoCarlos è la prima Leggenda ad intervenire prima dell'inizio del sorteggio mondiale. L'ex Inter e Real Madrid manifesta la propria soddisfazione per avere Carlo #Ancelotti sulla panchina della Seleção e naturalmente gli augura ogni successo. #FI Vai su X

Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo: data e orario - L'Italia si è arresa alla superiorità della Norvegia e per la terza volta di fila saranno i playoff a decretare l'eventuale qualificazione degli ... Secondo sport.sky.it

Sorteggio Playoff Mondiali 2026 con l'Italia: l'orario e dove vederlo in tv e streaming - Chiuso il girone di qualificazione al secondo posto (alle spalle della Norvegia), la strada che porta al Mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff, per la terza volta di fila. Da sport.sky.it

Sorteggio playoff Mondiali 2025, Italia agli spareggi: data, orario e possibili avversarie - L’Italia di Gattuso (è la terza volta consecutiva per la Nazionale azzurra di calcio, le precedenti due è ... Scrive tg24.sky.it

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia con Irlanda del Nord in semifinale - E, dal sorteggio di oggi, a Zurigo, è stato definito che la prossima avversaria dell'Italia, in ... Da tg24.sky.it

Mondiali 2026, le fasce delle qualificate in vista del sorteggio dei gironi - Inizia a delinearsi il quadro delle fasce per il sorteggio dei gironi per i Mondiali del 2026: la proiezione delle divisioni delle squadre qualificate Sono mesi ormai che le varie nazionali in giro ... Riporta gianlucadimarzio.com

Sorteggio playoff Mondiali, orario e dove vederlo (in chiaro): le possibili avversarie dell'Italia - Agli spareggi, in programma a marzo 2026, parteciperanno tutte le squadre che hanno chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento in ognuno dei dodici gironi. Da ilmessaggero.it