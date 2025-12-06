Il sogno di Zuccarini | Campionati acrobatici con team di piloti disabili

Coltivare un sogno e aprire una strada: partecipare ai campionati europei e mondiali di volo acrobatico con un equipaggio di piloti disabili. È l’obiettivo di Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno e primo italiano con disabilità ad avere conseguito un brevetto di volo, nel 1996. Da allora è stato anche il primo pilota disabile al mondo ad ottenere un’abilitazione all’acrobazia, nel 1998, guadagnandosi negli anni il soprannome di "sindaco volante". Oggi Zuccarini lancia un appello all’Aeroclub d’Italia per l’acquisto di un aliante di categoria "illimitata", un Fox biposto da addestramento acrobatico avanzato da modificare con comandi completamente manuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sogno di Zuccarini : "Campionati acrobatici con team di piloti disabili"

