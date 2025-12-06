Il Sindaco Manfredi ha incontrato il Presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sindaco di Napoli  Gaetano Manfredi  ha incontrato a Palazzo San Giacomo il Presidente della Guerri Napoli  Matt Rizzetta  . Tra i vari temi discussi durante l’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il possibile progetto di  riqualificazione dello storico Palazzetto dello Sport “Mario Argento  “. Il Sindaco Manfredi ed il Presidente della società azzurra di basket, accompagnato dal Vicepresidente Flavio D’Isanto e dal Direttore Generale Riccardo Marziantonio, hanno tracciato le basi per lo sviluppo di un piano di collaborazione finalizzato a valorizzare il basket in città anche in vista dell’apertura dell’anno di  Napoli Capitale dello Sport nel 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

