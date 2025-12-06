Il sindaco Gualtieri con la torcia in migliaia a Roma per il viaggio della Fiamma Olimpica

AGI - Migliaia di persone hanno affollato Piazza del Popolo per la City Celebration in occasione della partenza del viaggio in Italia della Fiamma Olimpica. Tra musica, performance e attività dedicate a grandi e piccini, all'evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, visibilmente emozionato, si è soffermato allo stand di Eni, partner della manifestazione assieme a Coca Cola, dove ha posato con una delle torce olimpiche esposte per il pubblico, simbolo dell'imminente avventura verso i Giochi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il sindaco Gualtieri con la torcia, in migliaia a Roma per il viaggio della Fiamma Olimpica

Approfondisci con queste news

Acilia, il sindaco Gualtieri incontra i cittadini per illustrare i progetti futuri - facebook.com Vai su Facebook

Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X

Le ville abusive abbattute, la rabbia sfogata sui social. Cosa c'è dietro le minacce al sindaco Gualtieri - Un giovane in tuta nera che imbraccia un fucile mitragliatore: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Scrive romatoday.it

Le minacce a Gualtieri con il fucile in mano, il post inviato dal carcere: sequestrato il cellulare - Le tracce del messaggio minatorio pubblicato venerdì pomeriggio sui social contro il sindaco Roberto Gualtieri sono arrivate ieri mattina in una cella del carcere di Frosinone. Da ilmessaggero.it

Il sindaco Gualtieri minacciato sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Non appena è stata appresa la notizia, sono stati tanti i messaggi di sostegno inviati a Roberto Gualtieri dal mondo della politica. Segnala romatoday.it

Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri. Solidarietà di Meloni. Scatta blitz interforze - Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. adnkronos.com scrive

Sindaco Gualtieri minacciato sui social - Messaggio intimidatorio via social al sindaco di Roma da parte di un uomo del clan Hilicic dopo l'abbattimento di due villette abusive a Rocca Cencia. Secondo rainews.it