Il sequestro di Alberto Angela in Niger | il racconto completo di quelle 15 ore di terrore

Alberto Angela è tornato a parlare di quando fu rapito in Niger, nel 2002, insieme ad altre persone, e lo ha fatto attraverso un’intervista al Corriere della Sera. Quel rapimento, ha spiegato, è stato “il bivio della sua vita”. “In una notte ho tirato il bilancio della mia esistenza, ho pensato che sarei morto in quella pietraia – sembrava di stare su Marte – e che non avrei mai visto i miei figli da adulti” L’episodio risale al febbraio del 2002, quando Alberto e sei operatori televisivi di Ulisse – il piacere della scoperta, si trovavano nel deserto del Sahara, tra Algeria e Niger e furono sequestrati, rapinati e picchiati da tre banditi armati. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Il sequestro di Alberto Angela in Niger: il racconto completo di quelle “15 ore di terrore”

