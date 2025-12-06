Il ruolo dell’Erap nell’edilizia residenziale
Urge il rafforzamento del ruolo strategico di ERAP Marche che deve diventare sempre più il punto di riferimento nelle politiche di edilizia residenziale pubblica, promuovendo progetti che integrino sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusione sociale, in un contesto di efficienza gestionale a stretto contatto con Regione Marche e Sindaci. Ecco la sintesi del convegno "Il Diritto all’Abitare nelle Marche: Quale futuro?" organizzato in collaborazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat Marche con il patrocinio di Anci Marche e del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Erap Marche, quasi 16mila alloggi e 470 assegnazioni nel 2024. Convegno ad Ancona. "Urge rafforzare ruolo strategico dell'Ente" #ANSA Vai su X
