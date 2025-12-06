Il rosso più surreale della storia? Espulso per colpa delle mutande
Scena surreale a Bhubaneswar: prima ancora di entrare in campo, il capitano del Goa Iker Guarrotxena viene espulso nel tunnel per. intimo non regolamentare! I boxer blu non piacevano all’arbitro Mondal. Cambia mutande sul posto, protesta e rosso diretto. Goa in 10 prima del fischio d’inizio, ma poi dilaga 5-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
