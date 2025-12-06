Il rock di Dellera fa sognare il Tambourine di Seregno
Seregno (Monza e Brianza), 6 dicembre 2025 – Uno dei musicisti di punta della scena indipendente italiana, capace di spaziare nei campi del rock e di lavorare con curiosità e in modo intrigante con personaggi diversi come Daniele Silvestri, Dente, Calibro 35 ed Enrico Gabrielli. Un artista che il grande pubblico conosce soprattutto per il pezzo di strada fatto insieme agli Afterhours, ma che gli appassionati ricordano anche come componente del power-trio dei The Winstons. Domani alle 21.30 sul palco del Tambourine di Seregno arriverà il cantautore e polistrumentista Dellera, alias Roberto Dell'Era, storico bassista degli Afterhours, per un concerto in versione solista, intimo e autentico, ricco di energia, in cui si fonderanno la lezione della canzone d'autore, rock raffinato e testi poetici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
