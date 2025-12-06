Per chi ha pensato di poter addomesticare le volpi. E per chi continua a credere che l’essenziale sia invisibile agli occhi. Per chi regala i libri più belli ai propri amici. E per chi si fa consigliare dalla commessa, perché non sa nulla di pecore e di rose e di pianeti lontani lontani. D’altronde mica è facile afferrare sul serio "Il piccolo principe", opera per ragazzi che sfiora la filosofia (e viceversa), vitale e un po’ naïf come i disegni che lo stesso Antoine de Saint-Exupéry pensò per la prima edizione, nel 1943. Da allora è amatissimo. Forse proprio per quella apparente semplicità. Tradotto in più di cinquecento lingue e dialetti nel mondo, le vendite da tempo si calcolano in centinaia di milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno amaro del Piccolo Principe su un pianeta più rumoroso e fragile