Il redesign espressivo di Gboard inizia timidamente a raggiungere gli utenti

Tuttoandroid.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gboard attendeva da tempo un redesign in ottica Material 3 Expressive e, finalmente, Google ha iniziato a distribuirlo (almeno in beta). L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

