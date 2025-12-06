Il Ravenna in visita al museo Accordo col Mar | ingresso scontato ai tifosi giallorossi abbonati

Di sicuro i tifosi non si aspettavano una sorpresa del genere dalla loro squadra del cuore. Ieri una delegazione di giocatori del Ravenna FC è stata ospite al Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna per suggellare una nuova collaborazione che unisce sport, cultura e territorio. Risultato di questo accordo con il museo è la possibilità, per tutti i tifosi del Ravenna FC in possesso di abbonamento alla stagione sportiva in corso, di visitare fino al 18 gennaio 2026 la mostra ‘ Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’ con un biglietto speciale al costo di 5 euro. Basterà semplicemente presentando il proprio abbonamento alla biglietteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna in visita al museo. Accordo col Mar: ingresso scontato ai tifosi giallorossi abbonati

