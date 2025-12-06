Il questore Giuseppe Solimene va in pensione | lascerà la città a gennaio

Pordenonetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore Giuseppe Solimene lascerà ufficialmente l'incarico dal 31 dicembre 2025. Il capo della Polizia, dopo aver preso servizio a Pordenone lo scorso 1 febbraio 2024, saluterà la città a partire dal prossimo anno in attesa che venga nominato il suo successore.Quando ha cominciato la sua. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

questore giuseppe solimene pensionePordenone, saluto del Questore Solimene all’Arma dei Carabinieri prima del congedo - Il Questore di Pordenone Solimene saluta l’Arma dei Carabinieri, ringraziando per collaborazione e impegno sul territorio. Lo riporta nordest24.it

questore giuseppe solimene pensioneMedaglie di commiato ai poliziotti in pensione: la cerimonia in Questura - Durante la cerimonia il ringraziamento del Questore Giuseppe Ferrari per l’impegno, la dedizione, il senso ... Come scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Questore Giuseppe Solimene Pensione