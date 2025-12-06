Il questore Giuseppe Solimene va in pensione | lascerà la città a gennaio
Il questore Giuseppe Solimene lascerà ufficialmente l'incarico dal 31 dicembre 2025. Il capo della Polizia, dopo aver preso servizio a Pordenone lo scorso 1 febbraio 2024, saluterà la città a partire dal prossimo anno in attesa che venga nominato il suo successore.Quando ha cominciato la sua. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
