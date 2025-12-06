Il questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova | rischio tensioni con il presidio antifascista
Il questore di Roma Roberto Massucci ha deciso di vietare la manifestazione di Forza Nuova a Torpignattara, dopo le proteste dei cittadini contro le ronde del gruppo neofascista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Questore di Roma 'frena' la ronda anti immigrati (rischio tensioni col presidio antifascista) - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre Vai su X
Il questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova: rischio tensioni con il presidio antifascista - Il questore di Roma Roberto Massucci ha deciso di vietare la manifestazione di Forza Nuova a Torpignattara, dopo le proteste dei cittadini contro le ronde ... fanpage.it scrive
Il Questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova di domani - Il questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all'interno del Parco Giordano Sangalli di ... Secondo iltempo.it
Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Riporta ansa.it
Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre - Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Lo riporta tg24.sky.it
Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova a Tor Pignattara - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Lo riporta huffingtonpost.it
Roma, Questura vieta manifestazione di Forza Nuova prevista domani - (askanews) – Il Questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all’interno del Parco Giordano Sangalli, indetta per domani, 6 dicembre, n ... Secondo askanews.it