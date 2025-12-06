Il programma Partite del weekend e arbitri dalla Promozione alla Prima
Partite e arbitri dalla Promozione alla Prima categoria, calcio d’inizio alle 14.30. Promozione. Oggi la 14ª giornata: A. Colli-C. di Lama (ore 15): Cittadini di Macerata; C. Verdini-Borgo Mogliano: Domizi di Macerata; Grottammare-P.S.Elpidio: Cesca di Macerata; Monturano-Monticelli: Giustozzi di Macerata; Palmense F.-A. Treia: Bartomioli di Pesaro; A. Mariner-V. Montecosaro (ore 15): Dovesi di Ancona; Corridonia-Settempeda (ore 15): Eletto di Macerata; E. Cascinare-Camerino: Recchia di Ascoli. Classifica. Aurora Treia 31; A. Mariner 28; A. Colli 27; Monturano 23; Settempeda 22; Camerino 21; Palmense F. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
