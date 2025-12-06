Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, affiancati da assessori e consiglieri regionali, hanno illustrato ieri nel corso di un incontro pubblico al Palazzo Balì di Pistoia, sede del consiglio provinciale, il programma di governo con un focus mirato sulle priorità del territorio. L’incontro ha toccato temi cruciali, dalle grandi opere viarie al sostegno dei settori economici locali, fino al potenziamento della sanità territoriale. Tra i punti programmatici, spiccano gli interventi infrastrutturali. Si conferma l’impegno per la terza corsia autostradale nel tratto Firenze-Prato-Pistoia e il potenziamento del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il programma del presidente. L’impegno di Giani per il territorio: "Sanità e viabilità sono prioritarie"