Il procuratore generale di Tripoli | Almasri è in carcere seguo personalmente il dossier

“E’ stato rinviato a giudizio dal tribunale di Tripoli Est”, ha assicurato il magistrato a Akhbar Libya24. Nelle scorse settimane, secondo indiscrezioni la liberazione del comandante libico è stata uno dei punti delle trattative fra la Rada e il governo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il procuratore generale di Tripoli: “Almasri è in carcere, seguo personalmente il dossier”

