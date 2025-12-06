Londra, 6 dicembre 2025 – All' Abbazia di Westminster la famiglia del principe e della principessa del Galles è tornata sulla scena pubblica per Together at Christmas. Si tratta di un evento natalizio che da qualche anno unisce star e famiglia reale per dare luce a iniziative benefiche e associazioni di volontariato. A guidare il corteo familiare non poteva che esserci Kate Middleton, elegante nel suo cappotto verde scuro, mentre William era a fianco dei tre figli. Tra loro, il piccolo Louis protagonista – stavolta discreto – di alcuni momenti teneri: l’ultimogenito dei principi del Galles, 7 anni, è immortalato mentre posa nastrini rossi sull’albero all’ingresso dell’abbazia e nell’istante in cui la mamma guida le sue mani sulla candela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il principino Louis è cresciuto: impeccabile con mamma Kate alla festa di Natale. Abito da sera e cravatta