Il principe degli architetti Edifici come sculture | inimitabili Frank Gehry 96 anni nella storia
Dici Frank Gehry e pensi al Museo Guggenheim di Bilbao, l’opera di architettura pubblica forse più sorprendente e più popolare del Novecento, un “monumento” che ha fatto epoca, che è stato imitato, che ha dato il via in mezzo mondo a una stagione di nuove costruzioni per musei. Come il Guggenheim di Gehry, realizzato nel 1997, ha proiettato la città basca nella cultura pop e nel turismo di massa, così altre città, altre istituzioni hanno pensato di poter seguire la via indicata dal principe degli archistar, nato in Canada poi vissuto negli Stati Uniti, morto ieri nella sua celebre casa di Santa Monica, in California, all’età di 96 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il giorno 11 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Palermo in piazza Principe di Camporeale 6, si terrà l’incontro dal titolo "L’Aperitivo dell’Architetto – Lavori pubblici: un po’ di chiarezza organizzato" dal Co.G - facebook.com Vai su Facebook
Il principe degli architetti. Edifici come sculture: inimitabili. Frank Gehry, 96 anni nella storia - Dici Frank Gehry e pensi al Museo Guggenheim di Bilbao, l’opera di architettura pubblica forse più sorprendente e più ... msn.com scrive
«Salviamo gli edifici del ‘900», l’sos di architetti e urbanisti - A lanciare l’sos sono gli architetti e gli urbanisti baresi attraverso un documento che porta le firme ... Si legge su quotidianodipuglia.it
«Le sculture del Borsa vanno tutelate» - ROVIGO «Le sculture delle colonne del Borsa vanno protette in quanto patrimonio storico culturale della città». Scrive ilgazzettino.it
«Il principe raccomanda gli architetti amici» Indagata la Fondazione di Carlo d’Inghilterra - Il sospetto è che abbia raccomandato gli architetti amici, dopo aver ostacolato il lavoro dei loro colleghi sgraditi. Come scrive ilgiornale.it