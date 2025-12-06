Dici Frank Gehry e pensi al Museo Guggenheim di Bilbao, l’opera di architettura pubblica forse più sorprendente e più popolare del Novecento, un “monumento” che ha fatto epoca, che è stato imitato, che ha dato il via in mezzo mondo a una stagione di nuove costruzioni per musei. Come il Guggenheim di Gehry, realizzato nel 1997, ha proiettato la città basca nella cultura pop e nel turismo di massa, così altre città, altre istituzioni hanno pensato di poter seguire la via indicata dal principe degli archistar, nato in Canada poi vissuto negli Stati Uniti, morto ieri nella sua celebre casa di Santa Monica, in California, all’età di 96 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il principe degli architetti. Edifici come sculture: inimitabili. Frank Gehry, 96 anni nella storia