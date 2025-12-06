Il primo tatuaggio di Wanna Marchi | I cog*ioni vanno incu*ati

Wanna Marchi torna a far parlare di sé e lo fa con una decisa provocazione. All'età di 83 anni, la famosa ex televenditrice si è fatta immortalare mentre le viene fatto un tatuaggio sul braccio sinistro. Il video ha fatto la sua comparsa su diversi social network. La Marchi, truccata e ben vestita, è distesa su un lettino, mentre un giovane tatuatore opera sul suo braccio, tracciando una lunga scritta in corsivo. "I cog*ioni vanno incu*ati ", è quanto viene scritto in inchiostro nero sulla pelle della "regina delle televendite". Ovviamente in una versione non censurata. "A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no? ", commenta l'83enne nello stesso video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il primo tatuaggio di Wanna Marchi: "I cog*ioni vanno incu*ati"

