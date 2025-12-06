Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 06 Dicembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1080 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (05 Dicembre 2025), il prezzo minimo è stato di 0,0477 €kWh e il massimo di 0,1152 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne, in particolare la fascia tra le 1:00 e le 2:00, mentre il picco massimo si è registrato tra le 17:00 e le 18:00, confermando la tendenza di una maggiore domanda nelle ore serali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
