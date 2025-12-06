Il presepe vivente nella tenuta di Zenzalino
A Copparo sarà ricostruita la storia de “ Il vero Natale di Gesù ”, grazie al tradizionale presepe vivente organizzato da Avip (Associazione volontari iniziative parrocchiali) in collaborazione con il Comune, che quest’anno si terrà nel meraviglioso parco della Tenuta di Zenzalino, concesso dalla famiglia Viani. Questa è una delle novità che caratterizzeranno il tradizionale evento, presentato ufficialmente ieri. Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha evidenziato come il presepe vivente sia uno dei consolidati eventi che accompagnano la comunità verso il Natale: "Quest’anno la rappresentazione della Natività si propone come un unicum nella nostra provincia, sia per la suggestività del luogo in cui sarà realizzata, sia per la fedeltà storica che sarà perseguita nella messa in scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
