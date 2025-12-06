Il Pordenone Fc vince in trasferta | battuta la Pro Gorizia per 3-1
Altri tre punti preziosi per il Pordenone Fc. Tre come le reti segnate al Bearzot di Gorizia, campo della Pro. Con il risultato di 3-1 i neroverdi scalano ancora la classifica del campionato di Eccellenza, portandosi a nove punti dalla Unione Fincantieri Monfalcone al primo posto.Il risultato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vince Sistema Basket Pordenone il derby con Falconstar Basket A.s.dil. - facebook.com Vai su Facebook
Liga, l'Atletico vince in trasferta contro il Betis e torna in zona Champions - Dopo una partenza incerta, l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone conquista la quarta vittoria delle ultime cinque partite e sale al quarto posto in classifica tornando ... Come scrive corrieredellosport.it