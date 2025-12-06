Il ponte crolla stop ai treni e tratte in tilt | una foto del disastro imminente scatena l’inferno Ma è una fake digitale…

La fake digitale ferma i treni: ma non è un film d’azione: è quanto accaduto nel Regno Unito la notte scorsa, scatenando allarme e panico diffusi. Tutto per la foto foto di un ponte gravemente danneggiato pubblicata sul web. Proprio così: non è stato un difetto strutturale o una frana a fermare decine di treni, ma un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale. L’allarme è scattato in piena notte oltremanica, quando l’immagine inquietante è apparsa online, mostrando il Carlisle Bridge di Lancaster gravemente danneggiato e parzialmente crollato. Fortunatamente, però, il ponte, in realtà, non ha nessun problema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

