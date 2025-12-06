Un allarme improvviso, una foto che circola sul web nel cuore della notte e decine di convogli fermati in attesa di verifiche. È l’effetto provocato da un’immagine falsa che, nelle scorse ore, ha fatto scattare lo stop ai treni in Inghilterra, attirando l’attenzione delle autorità e sollevando nuove preoccupazioni sull’uso distorto dell’ intelligenza artificiale. L’episodio si è consumato in modo rapido, innescando timori immediati e provocando disagi per centinaia di viaggiatori. Solo dopo controlli accurati è emersa la realtà: quel ponte “danneggiato” non aveva alcun problema strutturale. La vicenda ha riportato al centro del dibattito i timori crescenti legati alla diffusione incontrollata di immagini manipolate, spesso difficili da distinguere da quelle autentiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il ponte crolla, stop ai treni” allarme per una foto shock. Poi si scopre la folle verità