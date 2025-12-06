Il ponte crolla stop ai treni | allarme in Inghilterra per una foto fake
(Adnkronos) – Una foto di un ponte gravemente danneggiato viene pubblicata sul web. Scatta l'allarme, i treni vengono bloccati. L'emergenza, però, è legata ad un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale: il ponte, in realtà, non ha nessun problema. E' l'incredibile episodio che si è verificato in Inghilterra, nella contea del Lancashire. L'allarme è scattato nella notte.
