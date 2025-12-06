Il pittore Antonio Fontanini espone a Villa Valetudine

Una grande mostra di pittura (dal 14 dicembre al 31 gennaio) sarà ospitata a Villa Valetudine, oasi d' arte e cultura a Camino al Tagliamento. Il profondo inverno natalizio incornicerà i quadri naturalistici di Antonio Fontanini, artista che ha trovato proprio nei luoghi della natura la più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it