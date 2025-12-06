Il perito di parte | Manfrinati ebbe un crollo

Il processo a Marco Manfrinati (nella foto) entra nella fase delicata in cui il tribunale di Varese è chiamato a scandagliare la psiche di un uomo accusato del più violento dei crimini: l’ omicidio del suocero e il tentato omicidio della moglie, il 6 maggio 2024 a Casbeno. La psichiatra Lucia Zeroli, consulente di parte, ha raccontato in aula un Manfrinati apparentemente brillante, dotato, capace di muoversi con disinvoltura in sei lingue e di affrontare ambienti professionali ad alto livello; una vita che però sarebbe stata minata da un disturbo dello sviluppo neurologico, un autismo mascherato e compresso da anni di controllo cognitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

