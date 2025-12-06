Il Pd sulla vendita delle reti del gas | Atto grave il centrodestra apre alla privatizzazione dei servizi pubblici

Dopo il voto continua la polemica sulla delibera con cui il Comune ha deciso di vendere al privato le reti del gas che per il Partito democratico rappresenta, tra le altre cose, anche il lasciapassare alla privatizzazione di altri servizi pubblici, dai rifiuti all'acqua e fino ai servizi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scontro in aula sulla delibera per la vendita delle reti del gas: "Pensateci questa notte, non fatelo" - Questo l'invito del consigliere comunale Pd Marco Presutti che si è visto respingere la pregiudiziale con cui lamentava presunte illegittimità dell'atto. Da ilpescara.it

Pescara - Vendita reti del gas, i consiglieri del gruppo Pettinari si ammanettano - Bagarre in aula a Pescara durante la seduta del consiglio comunale per il voto sull’alienazione delle reti del gas di proprietà dell’ente. Scrive msn.com

Caos in aula sulle reti del gas: maggioranza divisa, voto rimandato e accuse di "democrazia calpestata" sugli emendamenti - "Fratelli d’Italia tenuta allo scuro di una delibera così importante, evidente la spaccatura sulla loro alienazione" accusano dai banchi di minoranza e intanto esplode la polemica per i 29 emendamenti ... Si legge su ilpescara.it

Vendita delle Reti Gas a Pescara: una scelta controversa - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it scrive

Vendita reti GAS: si faccia un Referendum cittadino - Elisa Bassetti (M5S) alla politica vecchia e 'nuova': vi siete giocati tutto al casinò e ora vendete la casa degli altri casse del comune con una somma che, secondo una valutazione eseguita da uno ... spoletonline.com scrive