Il Partito democratico si unisce alla protesta contro Passaggio al bosco, l'editore accusato di neofascismo. L'iniziativa della sinistra è stato un sit-in per manifestare idee finora appannaggio di scrittori in cerca dei soliti quindici minuti di fama. In aggiunta, per dimostrare spirito di confronto e apertura al dibattito, il leader dei democratici convenuti, Enzo Foschi, ha ritenuto opportuno non rispondere alle domande del Giornale. Poi ha ripreso a parlare di libertà d'espressione come niente fosse. Però, che statura politica, che capacità di argomentare. Dispiace dirlo ma la questione è molto semplice.

© Ilgiornale.it - Il Pd segue l'onda e ignora il Diritto