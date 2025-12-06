Il Pd segue l' onda e ignora il Diritto

Il Partito democratico si unisce alla protesta contro Passaggio al bosco, l'editore accusato di neofascismo. L'iniziativa della sinistra è stato un sit-in per manifestare idee finora appannaggio di scrittori in cerca dei soliti quindici minuti di fama. In aggiunta, per dimostrare spirito di confronto e apertura al dibattito, il leader dei democratici convenuti, Enzo Foschi, ha ritenuto opportuno non rispondere alle domande del Giornale. Poi ha ripreso a parlare di libertà d'espressione come niente fosse. Però, che statura politica, che capacità di argomentare. Dispiace dirlo ma la questione è molto semplice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

