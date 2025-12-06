Il Pd segue l' onda e ignora il Diritto
Il Partito democratico si unisce alla protesta contro Passaggio al bosco, l'editore accusato di neofascismo. L'iniziativa della sinistra è stato un sit-in per manifestare idee finora appannaggio di scrittori in cerca dei soliti quindici minuti di fama. In aggiunta, per dimostrare spirito di confronto e apertura al dibattito, il leader dei democratici convenuti, Enzo Foschi, ha ritenuto opportuno non rispondere alle domande del Giornale. Poi ha ripreso a parlare di libertà d'espressione come niente fosse. Però, che statura politica, che capacità di argomentare. Dispiace dirlo ma la questione è molto semplice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per chi ci segue con passione, questa sera ore 21.15 Lineasette sarà in onda sul grande schermo… Lineasette è tra i protagonisti della nuova serie TV @viaggi_di.segno – Storie di bellezza e creatività italiana, in onda su Sky Arte, in streaming su NOW e disp - facebook.com Vai su Facebook
28/11 ore 21.30 su RTTR La Televisione in onda la rubrica FEM ad @Acomealpidedicata alla biblioteca FEM. Segue il punto biodiversità sulla diversità biologica dei sistemi agricoli e alimentari Tutti gli episodi sul nostro canale YouTube, nella raccolta A co Vai su X
Anticipazioni Chicago PD 11, prima puntata in onda lunedì 15 luglio 2024/ Adam è riuscito a sopravvivere? - Questa sera, lunedì 15 luglio 2024, va in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21. Da ilsussidiario.net
Chicago PD 13 si farà: anticipazioni stagione, quando in onda/ Nuovi personaggi, addii e Voight in difficoltà - Chicago PD 13 si farà: anticipazioni stagione, quando in onda in Italia! Riporta ilsussidiario.net