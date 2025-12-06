Il Pd e l’antisemitismo Intellettuali contro il ddl Casini | è un atto di civiltà

Antisemitismo sì, antisemitismo no. Congresso sì, congresso no. Assemblea nazionale sì, domenica 14 a Roma, ma investitura della premiership proprio no, come già derubricato dalla segretaria Elly Schlein in nome delle decisione condivise di coalizione. Per esser più risaldata che mai alla guida del Pd, come in effetti è dopo la kermesse delle correnti di Montepulciano e l’endoserment del presidente ed ex contendente Stefano Bonaccini, la segretaria si trova altresì di fronte alla più evidente esplicitazione delle controversie interne dall’inizio del proprio mandato. La polemica intorno al Ddl sull’antisemitismo presentato dal cattolico Graziano Delrio, sottoscritto da esponenti tanto della minoranza di Energia popolare che dai defezionati riformisti, e sconfessato dal capogruppo Francesco Boccia è emblematico delle dispute interne che stanno venendo in luce al Nazareno molto più che del merito in sé della definizione di "antisemitismo" intorno a cui disputa la classe politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd e l’antisemitismo. Intellettuali contro il ddl. Casini: è un atto di civiltà

