Il Parco Archeologico di Pompei coinvolto nel restauro di una città in Arabia Saudita abbandonata negli anni ’80

Tempo di lettura: 3 minuti Un team di archeologi, restauratori, architetti e ingegneri del Parco Archeologico di Pompei si trova attualmente ad al-Dirah o Old Town ("città vecchia"), un sito appartenente alla riserva culturale di AlUla in Arabia Saudita, abitato fino ai primi anni '80 del secolo scorso. Il team, guidato dal direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, sta collaborando all'esplorazione e al rilievo, al restauro e alla valorizzazione di diverse aree della città che preservano stili di vita tradizionali, in rapida estinzione a causa della modernizzazione progressiva. "Old Town", situata ai margini dell'oasi di AlUla, fu fondata nel Medioevo, ma le case visibili oggi non hanno più di tre secoli.

