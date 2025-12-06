Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 12 dicembre | la soap sarà in pausa l’8 dicembre

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 12 dicembre. La soap di Rai 1 sarà in pausa lunedì 8 dicembre. Odile è tormentata da un profondo senso di colpa dopo il gesto disperato compiuto dalla madre. L’arrivo del Natale, invece, porta finalmente una buona notizia per Caterina. Nel frattempo Roberto scopre che Mario è . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 12 dicembre: la soap sarà in pausa l’8 dicembre

