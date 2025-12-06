Il Pagante pubblica il singolo Milano Cortina feat Ludwig
Il Pagante accende l’inverno con un nuovo singolo: Milano Cortina feat. Ludwig, fuori anche il videoclip. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album FOMO e dopo il grande successo del live al Carroponte di Milano, Il Pagante raccoglie l’eredità della loro hit invernale Settimana Bianca (2018) e accende l’inverno con un nuovo singolo: Milano Cortina feat. Ludwig, in radio e in digitale. Il brano, che gioca con riferimenti all’immaginario olimpico e alle abitudini della vita urbana contemporanea, unisce sonorità pop-dance e l’irriverenza tipica de Il Pagante, esaltando la loro cifra stilistica immediata e riconoscibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondisci con queste news
Dopo aver pubblicato “FOMO” solo pochi mesi fa, Il Pagante sorprende tutti con un nuovo singolo: “Milano Cortina”, realizzato insieme a Ludwig. Il pezzo si diverte a prendere spunto dall’atmosfera olimpica, mentre il video ufficiale regala un cameo a Massimo - facebook.com Vai su Facebook
Noto con amarezza che la sacrosanta guerra alle simulazioni- per le quali andrebbe introdotta la provaTv, con relativa squalifica, essendo una grave scorrettezza verso avversari, arbitri e pubblico pagante, e che, spesso, mette in pericolo l’incolumità degli avv Vai su X
Il Pagante, una canzone sui giochi olimpici invernali - Il Pagante annuncia anche l’avvio del Winter Tour 25/26, un fitto calendario di date che prenderà il via oggi, 5 dicembre da Imola e proseguirà per tutta la stagione, toccando alcune delle località ... Come scrive rockol.it
Il Pagante, esce oggi Milano Cortina con Ludwig - Il Pagante ha lanciato la nuova canzone in collaborazione con Ludwig. Segnala tg24.sky.it
Il Pagante lancia 'Milano Cortina': il nuovo singolo che accende l’attesa per le Olimpiadi invernali - Un brano che accende l'inverno e ci ricorda che, a breve, iniziano le Olimpiadi invernali. Lo riporta milanotoday.it
Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio - A tre anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica Fomo, il quarto album in studio in licenza esclusiva M. Si legge su quotidiano.net