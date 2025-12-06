il pagante pubblica il singolo milano cortina feat ludwig

Il Pagante accende l’inverno con un nuovo singolo: Milano Cortina feat. Ludwig, fuori anche il videoclip. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album FOMO e dopo il grande successo del live al Carroponte di Milano, Il Pagante raccoglie l’eredità della loro hit invernale Settimana Bianca (2018) e accende l’inverno con un nuovo singolo: Milano Cortina feat. Ludwig, in radio e in digitale. Il brano, che gioca con riferimenti all’immaginario olimpico e alle abitudini della vita urbana contemporanea, unisce sonorità pop-dance e l’irriverenza tipica de Il Pagante, esaltando la loro cifra stilistica immediata e riconoscibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

