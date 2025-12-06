Il padrone di Tesla Elon Musk vuole abolire l' Unione europea

Il giorno successivo alla multa di 120 milioni di euro inflitta dall'Ue al suo social network X, il padrone di Tesla, l'uomo più ricco del mondo, si scaglia contro l'istituzione europea, auspicandone l'abolizione. Nel frattempo circolano voci di una quotazione della sua società aerospaziale Space X per circa 800 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il padrone di Tesla, Elon Musk, vuole abolire l'Unione europea

