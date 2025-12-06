il nuovo singolo di mika direttore per un giorno del carlino

Bologna, 6 dicembre 2025 – Mika, che lo scorso 25 novembre è stato direttore per un giorno de il Resto del Carlino, prosegue il suo percorso creativo con il nuovo singolo “ Immortal Love ”. Il brano intreccia profondità emotiva e atmosfere luminose segnando un passaggio che aprirà ufficialmente le porte al suo nuovo album “ Hyperlove ”, un progetto vibrante e guidato da un forte senso di libertà creativa, in arrivo venerdì 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale, e da oggi disponibile in preorder. Dopo l’uscita di “ Modern Times ”, l’artista pop visionario aggiunge un nuovo tassello al suo mosaico sonoro con “ Immortal Love ”, un brano che avvolge l’ascoltatore in un universo musicale dove energia, teatralità e melodia si intrecciano con naturalezza, offrendo una riflessione profondamente sentita sulla connessione e sulle energie invisibili che ci accompagnano per tutta la vita, ispirata anche dalla presenza costante del suo amato golden retriever di 15 anni, e capace di irradiare calore, nostalgia e quello stupore profondamente umano che caratterizza il pop raffinato ed emotivamente coraggioso di Mika. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

