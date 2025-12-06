Il nuovo presidente Laghezza ha le idee chiare | Accelerare sulle aree Enel Un housing per i lavoratori

La necessità di accelerare sulle aree dismesse di Enel e di rilanciare il dialogo con la Marina per le aree inutilizzate dell’Arsenale, ma anche la volontà di diventare sempre più la "casa delle imprese" e di dare il proprio contributo in tutte le partite strategiche del territorio portando Confindustria ad avere un ruolo sempre più centrale. Ha le idee chiare Alessandro Laghezza, da pochi giorni nuovo presidente degli Industriali spezzini. Ieri la presentazione delle linee programmatiche nel quartier generale di via don Minzoni. Come è nata la sua candidatura? "Mi sono candidato con la consapevolezza che il percorso compiuto finora dall’associazione, e in particolare il lavoro svolto dal presidente Mario Gerini e dalla struttura tutta, meritino riconoscimento e continuità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo presidente. Laghezza ha le idee chiare: "Accelerare sulle aree Enel. Un housing per i lavoratori"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un castelnovese nuovo Presidente di Arera Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nuova composizione della dirigenza di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il dottor Nicola Dell’Acqua è stato indicato come nuovo - facebook.com Vai su Facebook

Il nostro @Roberto_Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese. Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade r Vai su X

La Spezia, Laghezza è il nuovo presidente di Confindustria - A lasciare il testimone, dopo sei anni, è l’amministratore delegato della Società Edilizia Tirrena Mario Gerini ... Segnala ilsecoloxix.it

Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza nuovo presidente - L'imprenditore del campo della logistica Alessandro Laghezza è stato nominato nuovo presidente di Confindustria La Spezia dall'assemblea dei soci che si è riunita quest'oggi presso la sede di Via don ... Come scrive ansa.it

Confindustria La Spezia, Laghezza è il nuovo presidente - L'imprenditore del campo della logistica Alessandro Laghezza è stato nominato nuovo presidente di Confindustria La Spezia dall'assemblea dei soci che si è riunita quest'oggi presso la sede di Via don ... Riporta primocanale.it

Laghezza nuovo presidente della Confindustria spezzina: “Il nostro territorio sta vivendo una fase di crescita economica importante, che intendiamo supportare” - Eletto oggi dall'assemblea dei soci dell'associazione industriali spezzina, ... Scrive msn.com

Laghezza (Confindustria): "In Arsenale 120 ettari di aree produttive da sbloccare" - Il nuovo presidente degli industriali spezzini si presenta: "Lavoreremo per avere spazi e infrastrutture e per attirare forza lavoro" ... Da rainews.it

Carro: “Buon lavoro a Laghezza, sono sicuro che sapremo da subito avviare un confronto costruttivo” - "Congratulazioni con l'augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza, con il quale abbiamo condiviso il ... Come scrive msn.com