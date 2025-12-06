Il nuovo look da 450mila euro di due scuole udinesi

Conclusi i lavori per due scuole udinesi che oggi possono sfoggiare un nuovo look. Si tratta delle primarie Zorutti e Valussi, in via XXX ottobre e via Petrarca: i cantieri erano cominciati quest'estate e valgono complessivamente 440mila euro.I lavoriAlla Valussi l'intervento più importante, con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

