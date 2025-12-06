Il nuovo film di Jujutsu Kaisen è un fenomeno | il verdetto del pubblico e anticipa la stagione 3

L’attesa sta per finire. Mentre i fan di Jujutsu Kaisen contano i giorni che li separano dalla terza stagione, prevista su Crunchyroll per l’8 gennaio 2026, il film Jujutsu Kaisen: Esecuzione ha già fatto il suo debutto nelle sale nordamericane, portando con sé non solo una compilation dell’acclamato arco Shibuya Incident, ma soprattutto un’anteprima esclusiva di un’ora della nuova stagione. E le prime reazioni del pubblico non si sono fatte attendere. Il punteggio ufficiale su Rotten Tomatoes per Jujutsu Kaisen: Esecuzione è ora disponibile: il Popcornmeter, che riflette il gradimento del pubblico verificato, segna attualmente un solido 88% basato su oltre 50 recensioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il nuovo film di Jujutsu Kaisen è un fenomeno: il verdetto del pubblico (e anticipa la stagione 3)

