Il No del Consiglio comunale di Polistena al depotenziamento dell' ospedale

Si è tenuto ieri il consiglio comunale aperto del Comune di Polistena con un unico punto all'ordine del giorno: No all'azienda unica. Si al potenziamento dell'ospedale di Polistena e della sanità pubblica nella Piana.Premesso che - si legge nel documento - l’ospedale spoke di Polistena è un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

